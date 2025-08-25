Menu
Brasil

Neymar e Vinícius fora da convocatória de Ancelotti

25 ago, 2025 - 21:05

O Brasil já está apurado para o Mundial 2026.

A+ / A-

O treinador Carlo Ancelotti anunciou a convocatória do Brasil com 25 jogadores. Destaque para as ausências de Neymar e Vinícius Júnior.

O jogador do Santos está lesionado e o avançado do Real Madrid está suspenso.

O Brasil, que já está qualificado para o Mundial, vai defrontar o Chile (5 de setembro) e a Bolívia (10).

Convocados:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)

Defesas: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Mónaco) e Wesley (Roma).

Médios: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham)

Avançados: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham).

