Benfica. Eles “não são uma equipa muito importante”

26 ago, 2025 - 17:50
O vice-presidente do Fenerbahçe, Hamdi Akin, acredita no apuramento para a fase de liga da Champions.
“Tudo pode acontecer. Poderíamos facilmente passar. Por que não? Vocês viram o Benfica aqui (0-0 na Turquia). Eles não são uma equipa muito importante, acho que será uma partida muito equilibrada”, disse à Beyaz TV.
O dirigente falou também sobre a eventual transferência de Akturkoglu.
“As transferências estão a acontecer lentamente. Não é fácil fazer uma transferência. As equipas não abrem mão facilmente. O Benfica, por exemplo, não está a abrir mão do Kerem”, referiu.