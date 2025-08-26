Menu
Benfica. Eles “não são uma equipa muito importante”

26 ago, 2025 - 17:50

As duas equipas vão encontrar-se para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O vice-presidente do Fenerbahçe, Hamdi Akin, acredita no apuramento para a fase de liga da Champions.

“Tudo pode acontecer. Poderíamos facilmente passar. Por que não? Vocês viram o Benfica aqui (0-0 na Turquia). Eles não são uma equipa muito importante, acho que será uma partida muito equilibrada”, disse à Beyaz TV.

O dirigente falou também sobre a eventual transferência de Akturkoglu.

“As transferências estão a acontecer lentamente. Não é fácil fazer uma transferência. As equipas não abrem mão facilmente. O Benfica, por exemplo, não está a abrir mão do Kerem”, referiu.

