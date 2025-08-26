Carlos Álvarez. “Há clubes interessados, mas não há propostas concretas”

O diretor desportivo do Levante, Héctor Rodas, confirma que "há clubes de vários países que demonstraram interesse” em Carlos Álvarez.

Apesar disso, o dirigente garante que ainda não foi feita nenhuma proposta "concreta" pelo extremo de 22 anos.

Em declarações à Cadena Cope, Rodas diz que Alvarez “é muito importante para nós”.

Apesar disso, esclarece: “O mercado é o que é e vamos ouvir todo o tipo de ofertas. A nossa intenção é que o jogador continue connosco."

Questionado sobre a necessidade do Levante transferir, o diretor desportivo garante que "não há necessidade".

O Benfica tem sido um dos clubes apontados ao jogador nas últimas horas.