Kairat, Pafos e Bodo Glimdt vão estrear-se na Liga dos Campeões

O Kairat Almaty, do Cazaquistão, eliminou o Celtic e está pela primeira vez na segunda fase da Liga dos Campeões.

A decisão só surgiu nas grandes penalidades do segundo jogo depois de dois empates.

O guarda-redes Anarbekov foi o herói ao defender três penáltis: Idah, McCowan e Maeda.

Os portugueses Luís Mata e Jorginho foram titulares na equipa do Kairat.



Já o Bodo/Glimt também confirmou esta terça-feira o apuramento para a fase de liga da Champions pela primeira vez na sua história.

Depois de ter goleado, na Noruega, o Sturm Graz, por 5-0, perdeu na Áustria pela margem mínima (1-2).

A terceira estreia da noite é a do Pafos, de Chipre, que eliminou o histórico Estrela Vermelha depois de um 1-1 na segunda mão, após o 2-1 do primeiro jogo.

