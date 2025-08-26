Lucas Vázquez deixa Real Madrid 18 anos depois e vai jogar na Alemanha

O lateral/extremo direito internacional espanhol Lucas Vázquez vai prosseguir a carreira no Bayer Leverkusen, vinculando-se ao clube alemão de futebol por duas épocas após terminar a ligação de uma década ao Real Madrid.

"Olá a todos os adeptos. Aqui estou, a pisar o estádio pela primeira vez. É impressionante, estou com imensas vontades de poder jogar o meu primeiro jogo aqui", disse Vázquez num vídeo divulgado nas redes sociais do clube germânico.

Após o Mundial de clubes, nos Estados Unidos, o atleta de 34 anos terminou a ligação aos ‘merengues’, com os quais conquistou 23 títulos.

O futebolista que passou pelo Real Madrid C e B, antes de se fixar na equipa principal, em 2015, venceu cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de clubes, uma Taça Intercontinental, quatro Supertaças europeias, quatro campeonatos, uma Taça do Rei e quatro Supertaças de Espanha.

Pelo Real Madrid, disputou 402 jogos num total de 22.148 minutos, marcando 38 golos e fazendo 60 assistências.

No Bayer Leverkusen, ao qual chega para cobrir a saída do internacional neerlandês Jeremie Frimpong para o Liverpool, vai ser treinado pelo neerlandês Erik ten Hag, que substituiu o espanhol Xabi Alonso, que foi orientar precisamente o Real Madrid.