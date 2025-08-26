Matic regressa a Itália para jogar no Sassuolo

26 ago, 2025 - 10:03
O antigo médio do Benfica, Nemanja Matic, está de regresso a Itália para jogar no Sassuolo.
Aos 37 anos de idade, o sérvio rescindiu contrato com o Lyon após um ano e meio no clube francês e está de regresso à Serie A, onde já jogou na Roma, em 2022/23.
Matic assina por uma temporada com o Sassuolo, com outra época de opção mediante o cumprimento de objetivos.
Ao longo da carreira, Matic já conta com passagens pelo Vitesse, Benfica, Chelsea, Manchester United, Roma, Rennes e Lyon. Soma dez títulos no palmarés, entre os quais três títulos da Premier League, uma I Liga e uma Taça de Portugal.