Mourinho, o mercado e o Benfica

O treinador do Fenerbahçe, José Mourinho, deixa elogios ao Benfica e, ao mesmo tempo, atira indiretas ao clube turco.

“Trabalho com os jogadores que tenho. Como já perceberam, do jogo com o Feyenoord até hoje, não tivemos mais nenhum jogador disponível para disputar estes dois jogos fundamentais. Os dois jogadores que foram contratados, assinaram já depois do fecho do mercado [ndr. para inscrição no play-off]. Isso tira logo o rótulo de que o mais importante era esta eliminatória com o Benfica. Se assim fosse, tinha chegado alguém para jogar”, disse.

Ainda no âmbito dos reforços, Mourinho falou sobre Geny Catamo, jogador do Sporting.

“Acho que o Geny Catamo não está na lista do Fenerbahçe. Honestamente, acho que não há nenhuma lista, acho que nenhum jogador vai entrar. Seria um contrasenso. Normalmente o mercado é para alcançar um objetivo. Seria um contrasenso entrar alguém depois de garantir o objetivo”, acrescentou.

Em conferência de imprensa, o técnico deixou ainda elogios ao Benfica: “É uma equipa equilibrada, que defende bem e que se estrutura muito bem do ponto de vista ofensivo, tem boas dinâmicas de construção, que depois também é perigosa em transição, com jogadores rápidos a atacar o espaço. O Benfica é uma boa equipa, uma equipa muito completa, competitiva e equilibrada”.

Também Bruno Lage recebeu elogios: "É um bom treinador e com uma experiência importante num gigante como o Benfica".

Apesar disto tudo, Mourinho não tem dúvidas: “Objetivo para amanhã: ganhar”.