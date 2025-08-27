Mourinho: "Não gosto muito de desculpas, a equipa mais forte ganhou"

José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, reconhece que o Benfica mereceu apurar-se para a Liga dos Campeões.

Em declarações à Sport TV, o experiente treinador português lamentou que o cartão vermelho mostrado a Talisca tenha interrompido a melhor sequência da equipa turca e aponta agora ao objetivo de tentar ir longe na Liga Europa.

Análise: "O Benfica foi muito melhor na primeira parte, na segunda ofmos nós, mas não muito melhores. Tivemos duas oportunidades importantes, o cartão vermelho interrompe a nossa superioridade. Olhando na globalidade, a equipa mais forte ganhou."

Porquê Talisca e não Jhon Durán? "O Jhon não tem estado fisicamente muito bem, tem treinado pouco. Talisca tem outra personalidade, joga bem entre linhas, conecta melhor o jogo. Não gosto muito de tentar encontrar desculpas, a equipa mais forte, mais poderosa, com os melhores jogadores e mais experiente mereceu e ganhou."

Impacto de falhar a Liga dos Campeões? "Na Champions jogaríamos oito jogos provavelmente, na Liga Europa somos das equipas mais fortes. É para tentar ganhar."

