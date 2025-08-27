Os possíveis adversários de Benfica e Sporting na Liga dos Campeões

Benfica e Sporting conhecerão, esta quinta-feira, os oito adversários que vão defrontar na fase principal da Liga dos Campeões.

As águias confirmaram o apuramento após derrotarem o Fenerbahçe no "play-off" e o Nice na terceira pré-eliminatória.

O Benfica está colocado no segundo pote, enquanto que o bicampeão nacional, que teve entrada direta, está no terceiro pote da competição.

Cada equipa defrontará dois adversários de cada um dos potes na segunda temporada do novo formato das provas europeias.

Os primeiros oito classificados apuram-se diretamente para os oitavos de final, os 16 seguintes defrontam-se no "play-off" e as 12 piores equipas são eliminadas.

O sorteio decorre já esta quinta-feira, em Nyon, Às 17h00.

POTE 1:

PSG

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Inter de Milão

Chelsea

Dortmund

Barcelona

POTE 2:

Arsenal

Leverkusen

Atlético de Madrid

BENFICA

Atalanta

Villarreal

Juventus

Eintracht Frankfurt

Club Brugge

POTE 3:

Tottenham

PSV

Ajax

Nápoles

SPORTING

Olympiakos

Slavia Praga

Bodo/Glimt

Marselha

POTE 4: