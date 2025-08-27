Menu
Os possíveis adversários de Benfica e Sporting na Liga dos Campeões

27 ago, 2025 - 22:36 • Eduardo Soares da Silva

Águias estão colocadas no segundo pote, enquanto que o bicampeão nacional está no terceiro. Sorteio é esta quinta-feira, às 17h00.

A+ / A-

Benfica e Sporting conhecerão, esta quinta-feira, os oito adversários que vão defrontar na fase principal da Liga dos Campeões.

As águias confirmaram o apuramento após derrotarem o Fenerbahçe no "play-off" e o Nice na terceira pré-eliminatória.

O Benfica está colocado no segundo pote, enquanto que o bicampeão nacional, que teve entrada direta, está no terceiro pote da competição.

Cada equipa defrontará dois adversários de cada um dos potes na segunda temporada do novo formato das provas europeias.

Os primeiros oito classificados apuram-se diretamente para os oitavos de final, os 16 seguintes defrontam-se no "play-off" e as 12 piores equipas são eliminadas.

O sorteio decorre já esta quinta-feira, em Nyon, Às 17h00.

POTE 1:

  • PSG
  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Liverpool
  • Inter de Milão
  • Chelsea
  • Dortmund
  • Barcelona

POTE 2:

  • Arsenal
  • Leverkusen
  • Atlético de Madrid
  • BENFICA
  • Atalanta
  • Villarreal
  • Juventus
  • Eintracht Frankfurt
  • Club Brugge

POTE 3:

  • Tottenham
  • PSV
  • Ajax
  • Nápoles
  • SPORTING
  • Olympiakos
  • Slavia Praga
  • Bodo/Glimt
  • Marselha

POTE 4:

  • Copenhaga
  • Mónaco
  • Galatasaray
  • Union Saint-Gilloise
  • Qarabag
  • Athletic Bilbao
  • Newcastle
  • Pafos
  • Kairat Almaty
