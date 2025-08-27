Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 27 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tiago Djaló deixa a Juventus e ruma ao Besiktas

27 ago, 2025 - 18:01 • Redação

Clube turco paga 3,5 milhões de euros para contratar o internacional português.

A+ / A-

O internacional português Tiago Djaló foi anunciado, esta quarta-feira, como reforço do Besiktas.

O defesa-central de 25 anos deixa a Juventus a troco de 3,5 milhões de euros, mais um milhão dependente de objetivos. Assina um contrato de três épocas com o clube turco.

Djaló vem de um ano sem sucesso num empréstimo ao FC Porto, no qual fez apenas 17 partidas e acabou afastado na reta final do campeonato após ter participado na festa de aniversário de Otávio.

Já na época anterior, Djaló tinha tido muito pouca utilização, tendo jogado apenas uma vez pela Juventus enquanto ainda recuperava de uma lesão grave.

Antes, o central esteve quatro épocas no Lille, onde se chegou a sagrar campeão francês. Agora junta-se a Rafa Silva e João Mário no futebol turco.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 27 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?