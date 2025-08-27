Tiago Djaló deixa a Juventus e ruma ao Besiktas

27 ago, 2025 - 18:01 • Redação
O internacional português Tiago Djaló foi anunciado, esta quarta-feira, como reforço do Besiktas.
O defesa-central de 25 anos deixa a Juventus a troco de 3,5 milhões de euros, mais um milhão dependente de objetivos. Assina um contrato de três épocas com o clube turco.
Djaló vem de um ano sem sucesso num empréstimo ao FC Porto, no qual fez apenas 17 partidas e acabou afastado na reta final do campeonato após ter participado na festa de aniversário de Otávio.
Já na época anterior, Djaló tinha tido muito pouca utilização, tendo jogado apenas uma vez pela Juventus enquanto ainda recuperava de uma lesão grave.
Antes, o central esteve quatro épocas no Lille, onde se chegou a sagrar campeão francês. Agora junta-se a Rafa Silva e João Mário no futebol turco.