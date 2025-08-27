Menu
  Bola Branca 18h14
  27 ago, 2025
United de Ruben Amorim afastado por equipa do 4.º escalão

27 ago, 2025 - 22:28 • Eduardo Soares da Silva , Ricardo Vieira

Escândalo em Inglaterra. Milionário Manchester United derrotado pelo modesto Grimsby Town, após maratona de penáltis.

O Manchester United e Ruben Amorim viveram esta quarta-feira uma noite de pesadelo.

Foram afastados da Taça da Liga na deslocação ao reduto do Grimsby Town, da 4.ª divisão do futebol inglês.

O Grimsby Town chegou ao intervalo a ganhar, por 2-0, e o sentimento de escândalo começou a pairar no estádio.

Na segunda-parte, o Manchester United chegou ao empate ao minuto 89, por Maguire.

Após um empate a duas bolas no tempo regulamentar, Amorim e os seus jogadores caíram no desempate por grandes penalidades.

O Grimsby Town fez 12 remates certeiros e o Manchester United acertou apenas 11 e caiu na Taça da Liga. Bryan Mbeumo falhou o penálti decisivo para a equipa do treinador português.

Após a maratona de grandes penalidades e a culminar uma noite de emoções, os adeptos do Grimsby Town invadiram o relvado para celebrar a vitória histórica sobre o gigante do futebol mundial.

As diferenças entre as duas equipas são enormes. O plantel do Manchester United está avaliado em cerca de 890 milhões de euros e o do Grimsby Town na ordem dos 3,6 milhões de euros.

