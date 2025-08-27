United de Ruben Amorim afastado por equipa do 4.º escalão

27 ago, 2025 - 22:28 • Eduardo Soares da Silva , Ricardo Vieira
O Manchester United e Ruben Amorim viveram esta quarta-feira uma noite de pesadelo.
Foram afastados da Taça da Liga na deslocação ao reduto do Grimsby Town, da 4.ª divisão do futebol inglês.
O Grimsby Town chegou ao intervalo a ganhar, por 2-0, e o sentimento de escândalo começou a pairar no estádio.
Na segunda-parte, o Manchester United chegou ao empate ao minuto 89, por Maguire.
Após um empate a duas bolas no tempo regulamentar, Amorim e os seus jogadores caíram no desempate por grandes penalidades.
O Grimsby Town fez 12 remates certeiros e o Manchester United acertou apenas 11 e caiu na Taça da Liga. Bryan Mbeumo falhou o penálti decisivo para a equipa do treinador português.
Após a maratona de grandes penalidades e a culminar uma noite de emoções, os adeptos do Grimsby Town invadiram o relvado para celebrar a vitória histórica sobre o gigante do futebol mundial.
As diferenças entre as duas equipas são enormes. O plantel do Manchester United está avaliado em cerca de 890 milhões de euros e o do Grimsby Town na ordem dos 3,6 milhões de euros.