Amorim: "Equipa falou bem alto. Algo tem de mudar e não vais trocar 22 jogadores outra vez"

"Estamos num momento em que fizemos muitas mudanças, tentámos lutar contra muitas coisas, mas depois, quando temos estes momentos, a equipa tem de aparecer. E quando a equipa não aparece, percebes que algo tem de mudar. E não vais mudar 22 jogadores outra vez", vinca.

Em declarações à televisão britânica ITV, no final da partida com o Grimsby, que foi decidida nos penáltis, Amorim salienta que, mais que o resultado, o que o preocupa é a forma como a equipa encara os jogos, "num momento em que tudo é tão importante": "Penso que hoje os jogadores falaram bem alto sobre o que querem. É muito claro."

Ruben Amorim considera que os jogadores "falaram bem alto sobre o que querem", na eliminação do Manchester United da Taça da Liga perante uma equipa da quarta divisão inglesa . O treinador português assume que "algo tem de mudar" no clube, no entanto, não dá para voltar a fazer uma revolução no plantel "outra vez", o que deixa uma opção.

Amorim pede desculpa aos adeptos. O United terá jogo no sábado, frente ao Burnley, para a Premier League. Depois disso, durante a pausa para as seleções, haverá "tempo para pensar".

"Temos de ter orgulho de entrar em campo. Sabemos que cada empate na Premier League é um grande problema. Vimos de um empate, jogámos bastante bem nos dois jogos do campeonato. Mas no nosso clube, as pessoas estão atentas a tudo, e nós chegamos a este jogo com uma equipa da quarta divisão e jogamos assim... Mais uma vez, os jogadores claramente mostraram o que querem", reforça.

Para o técnico português, que está no Manchester United desde novembro de 2024, "não é uma questão de mentalidade".

"Estou há sete meses a falar sobre o ambiente, mas não é só isso", diz, abordando também os erros de Andre Onana nos dois golos do Grimsby: "O problema não é o guarda-redes. com todo o respeito, contra uma equipa da quarta divisão, temos de bloquear tudo do adversário. Já não sei o que dizer aos nossos adeptos, é difícil encarar tudo. É isso."

"Nada mudou"

Amorim também descarta que o problema seja a insistência no 3-4-3 com que teve sucesso no Sporting, mas não tem tido no United.

"A questão não é a formação. Jogámos com o Arsenal e estivemos muito bem com esta formação, jogámos muito bem com o Liverpool com esta formação. Fomos à final da Liga Europa, naquela temporada desastrosa, com o mesmo sistema. O sistema não é importante. Podemos jogar com três defesas, quatro defesas, cinco defesas, isso não interessa. O que interessa é que precisamos de ser diferentes. E isso é o trabalho do treinador e pode ver-se que nada mudou", afirma.

Ruben Amorim repete que, depois do próximo jogo, haverá "tempo para tomar decisões", possivelmente sobre o futuro do treinador.

O técnico, de 40 anos, está no Manchester United desde novembro de 2024, mas soma apenas 16 vitórias em 45 jogos ao comando dos "red devils" e na última época terminou a Premier League no 15.º lugar.