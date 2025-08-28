Final da Liga dos Campeões passa a realizar-se às 17h00

A final da Liga dos Campeões vai mudar de horário. A partir desta época, o jogo decisivo da prova vai passar a realizar-se às 17h00.

A final da presenta edição está agendada para o dia 30 de maio de 2026, na Arena Puskás, em Budapeste. Será a primeira final a começar durante a tarde, em vez de ter apito inicial às habituais 20h00.

"Esta decisão tem como propósito melhorar a experiência dos adeptos, das equipas e das cidades anfitriãs no dia de jogo, otimizando logística e operações, com vários benefícios tangíveis", explica no site oficial a UEFA, que acrescenta que pretende "criar uma atmosfera que facilite que famílias e crianças" vão ao estádio.

Além disso, a UEFA acredita que antecipar a hora do pontapé de saída também beneficiará os números de de assistência por televisão, "com especial foco em cativar telespectadores mais jovens".