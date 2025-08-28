"Temos ambição e capacidade para passar". Presidente da SAD do Santa Clara confiante para a "final" de Dublin

A poucas horas do decisivo jogo com os irlandeses do Shamrock Rovers, em Dublin, o presidente da SAD do Santa Clara, mostra uma fé inabalável na qualificação da equipa para a fase principal da Liga Conferência.

Em declarações a Bola Branca, Klauss Câmara sublinha a estabilidade do projeto que lidera e a confiança nos jogadores e equipa técnica.

“Somos uma verdadeira família, um grupo que já está junto há algum tempo. Isso tudo é fruto de uma estabilidade que temos procurado ao longo dos últimos dois anos. Aqui respira-se um ambiente muito bom. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas temos muita ambição e capacidade de fazer um bom jogo e passar à próxima fase”, declara.

A tarefa dos açorianos não se afigura fácil, depois da derrota em casa (1-2) na 1.ª mão do "play-off" com o Shamrock Rovers.

Porém, Klauss Câmara acredita que é possível fazer história e colocar pela primeira vez os Açores na fase regular de uma competição europeia.

“Sabemos perfeitamente do que este grupo é capaz. Este grupo já deu a demonstração, ao longo destes últimos anos, de que somos capazes de dar a volta em situações adversas. Hoje vamos fazer tudo para voltar a fazer história para o clube, para a nossa região, pelo país e pelos Açores”, conclui.

O Shamrock Rovers-Santa Clara arranca, em Dublin, às 20h00.