Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 28 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga Conferência

"Temos ambição e capacidade para passar". Presidente da SAD do Santa Clara confiante para a "final" de Dublin

28 ago, 2025 - 16:18 • Luís Aresta

Klauss Câmara sublinha a estabilidade do projeto que lidera e confia na capacidade da equipa para dar a volta ao "play-off" com o Shamrock Rovers.

A+ / A-

A poucas horas do decisivo jogo com os irlandeses do Shamrock Rovers, em Dublin, o presidente da SAD do Santa Clara, mostra uma fé inabalável na qualificação da equipa para a fase principal da Liga Conferência.

Em declarações a Bola Branca, Klauss Câmara sublinha a estabilidade do projeto que lidera e a confiança nos jogadores e equipa técnica.

“Somos uma verdadeira família, um grupo que já está junto há algum tempo. Isso tudo é fruto de uma estabilidade que temos procurado ao longo dos últimos dois anos. Aqui respira-se um ambiente muito bom. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas temos muita ambição e capacidade de fazer um bom jogo e passar à próxima fase”, declara.

A tarefa dos açorianos não se afigura fácil, depois da derrota em casa (1-2) na 1.ª mão do "play-off" com o Shamrock Rovers.

Porém, Klauss Câmara acredita que é possível fazer história e colocar pela primeira vez os Açores na fase regular de uma competição europeia.

“Sabemos perfeitamente do que este grupo é capaz. Este grupo já deu a demonstração, ao longo destes últimos anos, de que somos capazes de dar a volta em situações adversas. Hoje vamos fazer tudo para voltar a fazer história para o clube, para a nossa região, pelo país e pelos Açores”, conclui.

O Shamrock Rovers-Santa Clara arranca, em Dublin, às 20h00.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 28 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?