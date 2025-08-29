José Mourinho deixa Fenerbahçe​ após derrota com o Benfica

"Agradecemos-lhe os seus esforços em prol da nossa equipa até hoje e desejamos-lhe sucesso na sua carreira futura", pode ler-se na mensagem, publicada na rede social X, antigo Twitter.

Em comunicado, é dito que o treinador português já não está ao comando a equipa turca, cargo que ocupava desde o início da temporada passada.

A decisão é assumida depois de o Fenerbahçe ter perdido com o Benfica, na quarta-feira, no play-off de acesso à fase regular da Liga dos Campeões.

Um golo de Kerem Akturkoglu, aos 35 minutos da segunda mão, no Estádio da Luz, resolveu a eliminatória, depois de o primeiro jogo, na Turquia, ter terminado com um nulo.

"A partir de agora, esta camisola é a minha pele", declarou Mourinho, a 2 de junho de 2025, na apresentação como treinador do Fenerbahçe.

Não seria o número certo, contudo, porque, pela segunda vez desde que saiu da União de Leiria, deixa um clube sem conquistar um único título. A primeira vez foi no Tottenham.

Em 62 jogos, Mourinho venceu 37, empatou 14 e perdeu 11. Esta época, levava duas vitórias, dois empates e duas derrotas em seis partidas.

Desde 2013, quando deixou o Real Madrid, que o técnico português não chega ao fim do contrato. É a sexta vez que sai de forma precoce desde há 12 anos, depois dos "merengues", mais Chelsea, Manchester United, Tottenham e AS Roma.

[Notícia atualizada às 09h53 de 29 de agosto de 2025]