Mourinho já acumulou mais de 100 milhões em indemnizações

José Mourinho já vai em 106 milhões de euros de indemnizações, ao longo da carreira, depois de mais uma saída. O treinador português deixou o Fenerbahçe, esta sexta-feira, uma rescisão que lhe terá valido 15 milhões de euros de indemnização, de acordo com o portal turco "Fanatik". O primeiro despedimento milionário de Mourinho foi em 2007/08, quando saiu precocemente do Chelsea à quarta época. Na altura, de acordo com a imprensa inglesa, recebeu 20,9 milhões de euros.

Foi, então, para o Inter de Milão, onde conquistou a Liga dos Campeões – a segunda da carreira, depois do FC Porto, em 2003/04. Sucesso que o catapultou para o Real Madrid. Em Espanha, apesar de ter sido campeão uma vez, não conseguiu o grande objetivo, a Champions, e rescindiu contrato ao fim de três temporadas. Segundo a imprensa espanhola, embolsou 19,7 milhões de euros. Foi o início de uma sequência de saídas sem completar contrato, que ainda não terminou – vai em seis consecutivas. Regressou ao Chelsea, durou duas épocas e meia, e recebeu nova indemnização, de 9,6 milhões de euros. De seguida, o Manchester United: mais duas épocas e meia, mais 22,8 milhões.