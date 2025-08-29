Mourinho já acumulou mais de 100 milhões em indemnizações

29 ago, 2025 - 11:02 • Inês Braga Sampaio
José Mourinho já vai em 106 milhões de euros de indemnizações, ao longo da carreira, depois de mais uma saída.
O treinador português deixou o Fenerbahçe, esta sexta-feira, uma rescisão que lhe terá valido 15 milhões de euros de indemnização, de acordo com o portal turco "Fanatik".
O primeiro despedimento milionário de Mourinho foi em 2007/08, quando saiu precocemente do Chelsea à quarta época. Na altura, de acordo com a imprensa inglesa, recebeu 20,9 milhões de euros.
Emblema de Istambul despediu-se do treinador portu(...)
Foi, então, para o Inter de Milão, onde conquistou a Liga dos Campeões – a segunda da carreira, depois do FC Porto, em 2003/04. Sucesso que o catapultou para o Real Madrid.
Em Espanha, apesar de ter sido campeão uma vez, não conseguiu o grande objetivo, a Champions, e rescindiu contrato ao fim de três temporadas. Segundo a imprensa espanhola, embolsou 19,7 milhões de euros.
Foi o início de uma sequência de saídas sem completar contrato, que ainda não terminou – vai em seis consecutivas.
Regressou ao Chelsea, durou duas épocas e meia, e recebeu nova indemnização, de 9,6 milhões de euros. De seguida, o Manchester United: mais duas épocas e meia, mais 22,8 milhões.
O treinador, que acaba de deixar a Roma, que orien(...)
Do Tottenham foi despedido quase a terminar a segunda temporada, em 2020/21, e recebeu 14,4 milhões, conforme avançado pelo "Daily Mail", que fez o levantamento dos valores recebidos por Mourinho de clubes ingleses.
Mudou-se para a AS Roma e, ao fim de outros dois anos e meio, foi demitido e indemnizado em 3,5 milhões, segundo relatou a imprensa italiana.
E agora, o Fenerbahçe, o trabalho mais curto desde que trocou a União de Leiria pelo FC Porto.