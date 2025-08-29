Ruben Amorim. “Às vezes quero desistir”

O treinador do Manchester United, Ruben Amorim, admite que já chegou a pensar em abandonar o clube.

“Senti isso depois do jogo [com o Grimsby]. Agora já não sinto. Acho que essa é a parte mais difícil da derrota. Às vezes quero desistir, outras vezes quero ficar aqui por 20 anos. Às vezes, adoro estar com os meus jogadores, outras vezes não quero estar com eles”, referiu.

Em conferência de imprensa, Amorim reafirma que não vai mudar.

“Estou a tentar aceitar as coisas e posso garantir que serei quem eu sou. É por isso que tenho esta paixão. Naquele momento, fiquei muito chateado e muito dececionado. Senti que tínhamos feito uma pré-época muito boa e estávamos a jogar bem melhor, e depois...”.

De recordar que os “red devils” foram eliminadas da Taça de Inglaterra por equipa do quarto escalão.