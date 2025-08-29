Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Manchester United

Ruben Amorim. “Às vezes quero desistir”

29 ago, 2025 - 20:00 • Carlos Calaveiras

Técnico tenta que o plantel recupere da derrota perante uma equipa da quarta divisão.

A+ / A-

O treinador do Manchester United, Ruben Amorim, admite que já chegou a pensar em abandonar o clube.

“Senti isso depois do jogo [com o Grimsby]. Agora já não sinto. Acho que essa é a parte mais difícil da derrota. Às vezes quero desistir, outras vezes quero ficar aqui por 20 anos. Às vezes, adoro estar com os meus jogadores, outras vezes não quero estar com eles”, referiu.

Em conferência de imprensa, Amorim reafirma que não vai mudar.

“Estou a tentar aceitar as coisas e posso garantir que serei quem eu sou. É por isso que tenho esta paixão. Naquele momento, fiquei muito chateado e muito dececionado. Senti que tínhamos feito uma pré-época muito boa e estávamos a jogar bem melhor, e depois...”.

De recordar que os “red devils” foram eliminadas da Taça de Inglaterra por equipa do quarto escalão.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?