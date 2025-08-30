Bruno Fernandes salva Amorim aos 90+7

30 ago, 2025 - 17:12 • Carlos Calaveiras
O Manchester United derrota o Burnley, por 3-2, e conquista a primeira vitória da temporada na Premier League.
O jogo foi intenso e só se decidiu nos descontos com uma grande penalidade a favor dos red devils. Da marca dos 11 metros, aos 90+7, Bruno Fernandes não falhou.
Old Trafford estava uma pilha de nervos e ainda sofreu no período de descontos sobre descontos. De recordar que os comandados de Amorim vinham de uma eliminação da Taça de Inglaterra diante de uma equipa do quarto escalão.
Pela equipa da casa, para além de Bruno Fernandes, marcaram Cullen (na própria baliza) e Mbeumo.
Já pelos visitantes apontaram Lyle Foster e Jaidon Anthony. O Burnley ainda teve um golo anulado.
Agora, a equipa de Ruben Amorim passa a somar quatro pontos em três jornadas da liga inglesa.