Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Manchester United

Bruno Fernandes salva Amorim aos 90+7

30 ago, 2025 - 17:12 • Carlos Calaveiras

Primeiro triunfo do Manchester United arrancado a ferros.

A+ / A-

O Manchester United derrota o Burnley, por 3-2, e conquista a primeira vitória da temporada na Premier League.

O jogo foi intenso e só se decidiu nos descontos com uma grande penalidade a favor dos red devils. Da marca dos 11 metros, aos 90+7, Bruno Fernandes não falhou.

Old Trafford estava uma pilha de nervos e ainda sofreu no período de descontos sobre descontos. De recordar que os comandados de Amorim vinham de uma eliminação da Taça de Inglaterra diante de uma equipa do quarto escalão.

Pela equipa da casa, para além de Bruno Fernandes, marcaram Cullen (na própria baliza) e Mbeumo.

Já pelos visitantes apontaram Lyle Foster e Jaidon Anthony. O Burnley ainda teve um golo anulado.

Agora, a equipa de Ruben Amorim passa a somar quatro pontos em três jornadas da liga inglesa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?