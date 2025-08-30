Menu
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Dias e horas dos jogos de Sporting e Benfica na Champions

30 ago, 2025 - 16:27

Cada equipa lusa vai ter oito partidas na primeira fase. Veja o calendário completo.

A+ / A-

A UEFA divulgou, este sábado, o calendário completo, com datas e horas, da fase regular da Liga dos Campeões 2025/26.

O Sporting começa, em casa, contra o estreante Kairat Almaty, a 18 de setembro, e fecha a 28 de janeiro contra o Athletic Bilbao, no San Mamés.

Já o Benfica começa com o Qarabag na Luz, a 16 de setembro, e encerra com a receção ao Real Madrid, a 28 de janeiro.

Veja o calendário completo das duas equipas portuguesas:

SPORTING

18 setembro: Kairat (c), 20h00
1 outubro: Nápoles (f), 20h00
22 outubro: Marselha (c), 20h00
4 novembro: Juventus (f), 20h00
26 novembro: Club Brugge (c), 20h00
9 dezembro: Bayern Munique (f), 17h45
20 janeiro: PSG (c), 20h00
28 janeiro: Athletic Bilbao (f), 20h00

BENFICA

16 setembro: Qarabag (c), 20h00
30 setembro: Chelsea (f), 20h00
21 outubro: Newcastle (f), 20h00
5 novembro: Bayer Leverkusen (c), 20h00
25 novembro: Ajax (f), 17h45
10 dezembro: Nápoles (c), 20h00
21 janeiro: Juventus (f), 20h00
28 janeiro: Real Madrid (c), 20h00

