  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Mercado de transferências

Garnacho chega ao Chelsea, “a melhor equipa do mundo”

30 ago, 2025 - 18:50

Argentino não contava para Ruben Amorim, mas vai continuar em Inglaterra.

Agora é oficial. Alejandro Garnacho troca o Manchester United pelo Chelsea.

O extremo argentino, de 21 anos, assinou até 2032.

O atleta mostrou-se feliz: “É um momento incrível para a minha família e para mim poder juntar-me a este grande clube. Mal posso esperar por começar. Vi o Mundial de Clubes e juntar-me ao campeão do mundo é especial. Somos a melhor equipa do mundo. É incrível estar aqui”.

Garnacho realizou 144 jogos pelos “red devils”. Marcou 26 golos e fez 20 assistências.

O valor da transferência não foi divulgado.

