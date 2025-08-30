Garnacho chega ao Chelsea, “a melhor equipa do mundo”

30 ago, 2025 - 18:50
Agora é oficial. Alejandro Garnacho troca o Manchester United pelo Chelsea.
O extremo argentino, de 21 anos, assinou até 2032.
O atleta mostrou-se feliz: “É um momento incrível para a minha família e para mim poder juntar-me a este grande clube. Mal posso esperar por começar. Vi o Mundial de Clubes e juntar-me ao campeão do mundo é especial. Somos a melhor equipa do mundo. É incrível estar aqui”.
Garnacho realizou 144 jogos pelos “red devils”. Marcou 26 golos e fez 20 assistências.
O valor da transferência não foi divulgado.