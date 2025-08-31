Menu
Itália

Nápoles ganha com golo nos descontos

31 ago, 2025 - 00:31 • Lusa

Frank Anguissa fez o tento da vitória aos 90+5.

A+ / A-

O Nápoles, campeão de Itália, sofreu na segunda ronda da Liga italiana, mas acabou por vencer o Cagliari por 1-0, com o golo a aparecer nos descontos de tempo.

Os dois emblemas tinham-se defrontado pela última vez há três meses no estádio Diego Armando Maradona, no jogo que os napolitanos ganharam por 2-0 e deu início aos festejos do seu quarto Scudetto.

Este sábado, os pupilos de Antonio Conte dominaram claramente, mas só chegaram ao golo aos 90+5, com o golo de Frank Anguissa. Antes, o guarda-redes Elia Aprile negou várias ocasiões a Scott McTominay e a Leonardo Spinazzola.

Com esta vitória - e enquanto espera pelos resultados do Inter com a Udinese e da Juventus em Génova - o Nápoles lidera o campeonato, com os mesmos seis pontos da Cremonese, que sexta-feira derrotou o Sassuolo, por 3-2, e da Roma.

Os romanos impuseram-se ao recém-promovido Pisa, no que foi a segunda vitória sob comando de Gianpero Gasperini.

A antiga formação de Gasperini, a Atalanta, continua sem ganhar - cedeu um empate ao Parma, 1-1, e segue na nona posição, com dois pontos.

Também este sábado, o Como caiu em Bolonha por 1-0 e caiu do grupo dos primeiros para sétimo, com três pontos.

