  • 01 set, 2025
Alemanha

Bayer Leverkusen demite Erik ten Hag ao fim de duas jornadas

01 set, 2025 - 11:39 • Inês Braga Sampaio

O treinador neerlandês, de 55 anos, somou uma derrota e um empate nas duas primeiras jornadas da Bundesliga.

O Bayer Leverkusen anunciou, esta segunda-feira, o despedimento de Erik ten Hag, ao fim de duas jornadas do campeonato alemão.

O treinador neerlandês, de 55 anos, só durou três jogos oficiais no vice-campeão alemão. Começou com uma vitória, frente a uma equipa dos campeonatos regionais, mas deu-se mal no arranque da Bundesliga: uma derrota com o Hoffenheim e um empate com o Werder Bremen.

O Bayer está no 12.º lugar da Bundesliga, com um ponto, a cinco dos líderes Bayern de Munique, Eintracht Frankfurt e Colónia.

Ten Hag teve o primeiro trabalho de alto perfil no Utrecht e os bons resultados catapultaram-no para o Ajax. Em quatro temporadas e meia com o maior clube neerlandês, sagrou-se três vezes campeão nacional e venceu duas Taças dos Países Baixos e uma Supertaça, tendo ainda chegado às meias-finais da Liga dos Campeões em 2018/19.

Em 2022/23, Erik ten Hag deu o salto para o Manchester United. Em duas épocas e meia em Old Trafford, conquistou uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga, no entanto, não convenceu e foi demitido, em novembro de 2024. Substituiu-o o técnico português Ruben Amorim.

