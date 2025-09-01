Ruben Amorim contrata guarda-redes para o Manchester United

01 set, 2025 - 22:37
O Manchester United oficializou a contratação do guarda-redes Senne Lammens.
O belga, de 23 anos, assinou contrato até junho de 2030.
Os “red devils” pagaram 21 milhões de euros ao Royal Antuérpia.
O atleta já se pronunciou: “Estou extremamente orgulhoso por me juntar ao Manchester United, é um verdadeiro sonho tornado realidade. Os últimos anos foram uma jornada incrível, que agora culmina neste destino extraordinário e, espero, no início de algo especial.”
O treinador Ruben Amorim tenta assim resolver um dos problemas da equipa, pouco segura com André Onana e Altay Bayindir.