Terminou a novela. Isak no Liverpool

01 set, 2025 - 21:46
O Liverpool oficializa a contratação de Alexander Isak, ex-Newcastle.
O avançado chega por 144,6 milhões de euros. É a transferência mais cara da Premier League e a quarta maior de sempre a nível mundial - apenas superada pelos 148 M€ por Ousmane Dembélé dados pelo Barcelona, pelos 180 M€ por Mbappé e pelos 222 M€ por Neymar, ambos pagos pelo PSG, segundo dados do Transfermarket.
Termina assim a novela do ano no mercado de transferências.
De recordar que o avançado sueco chegou a recuar treinar-se no Newcastle.
Os “reds” bateram os recordes de transferências num só mercado.