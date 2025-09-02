Menu
Daniel Podence regressa ao Olympiakos para uma terceira passagem

02 set, 2025 - 17:15 • Redação

Avançado de 29 anos deixa a Arábia Saudita para regressar à Grécia.

A+ / A-

O internacional português Daniel Podence está de regresso ao Olympiakos.

É a terceira passagem do avançado de 29 anos pelo clube grego. Foi no Olympiakos que viveu a sua primeira experiência fora do país após saída do Sporting, em 2018.

Após um ano e meio, rumou à Premier League para jogar no Wolverhampton e regressaria quatro anos depois para a melhor época da sua carreira, cedido pelo clube inglês.

Marcou 15 golos e dez assistências em 2023/24, época em que os gregos conquistaram a Liga Conferência e rumou à Arábia Saudita na temporada passada.

Regressa agora novamente à Europa e é um dos últimos reforços do Olympiakos, que contratou também Mehdi Taremi e tem no plantel os portugueses Rúben Vezo, Costinha, Diogo Nascimento, Chiquinho e Gelson Martins.

