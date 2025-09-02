Melhor jogadora do mundo em 2017 termina a carreira

A neerlandesa Lieke Martens, que foi eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA em 2017, anunciou o final da carreira, aos 32 anos.

O anúncio foi feito no Instagram, em que a ex-avançada do Paris Saint-Germain, clube que deixou no verão, afirma que vai "lembrar para sempre com carinho" as experiências vividas no futebol profissional.

"Quando era menina, sonhava tornar-me futebolista profissional, algo que quase nem existia na altura. Nunca imaginei o quão longe esse sonho me levaria. No ano passado, disse adeus à seleção e, agora, decidi retirar-me também do futebol de clubes. Apesar de ter várias grandes oportunidades para continuar, decidi afastar-me do desporto que tanto adoro e fechar este capítulo da minha carreira", escreveu Martens.

A agora ex-jogadora explica que este era o momento "certo" para deixar o futebol, porque a sua principal prioridade é agora ser "a melhor mãe possível" para o filho, que nasceu há pouco mais de dois meses.



Lieke Martens destacou-se pela primeira vez no Duisburg, da Alemanha, tendo depois representado, na Suécia, Göteborg e Rosengard.

Em 2017, ajudou a seleção dos Países Baixos a sagrar-se campeã da Europa e foi eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Deu nesse verão o salto para o Barcelona, com que venceu uma Liga dos Campeões. Em 2022, mudou-se para o PSG, que representou por duas épocas.