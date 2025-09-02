Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Melhor jogadora do mundo em 2017 termina a carreira

02 set, 2025 - 14:54 • Inês Braga Sampaio

Lieke Martens deixou o Paris Saint-Germain, este verão, e rejeitou propostas de outros clubes para continuar a jogar por considerar que é o momento "certo" para pendurar as botas.

A+ / A-

A neerlandesa Lieke Martens, que foi eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA em 2017, anunciou o final da carreira, aos 32 anos.

O anúncio foi feito no Instagram, em que a ex-avançada do Paris Saint-Germain, clube que deixou no verão, afirma que vai "lembrar para sempre com carinho" as experiências vividas no futebol profissional.

"Quando era menina, sonhava tornar-me futebolista profissional, algo que quase nem existia na altura. Nunca imaginei o quão longe esse sonho me levaria. No ano passado, disse adeus à seleção e, agora, decidi retirar-me também do futebol de clubes. Apesar de ter várias grandes oportunidades para continuar, decidi afastar-me do desporto que tanto adoro e fechar este capítulo da minha carreira", escreveu Martens.

A agora ex-jogadora explica que este era o momento "certo" para deixar o futebol, porque a sua principal prioridade é agora ser "a melhor mãe possível" para o filho, que nasceu há pouco mais de dois meses.

Lieke Martens destacou-se pela primeira vez no Duisburg, da Alemanha, tendo depois representado, na Suécia, Göteborg e Rosengard.

Em 2017, ajudou a seleção dos Países Baixos a sagrar-se campeã da Europa e foi eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Deu nesse verão o salto para o Barcelona, com que venceu uma Liga dos Campeões. Em 2022, mudou-se para o PSG, que representou por duas épocas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 02 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda