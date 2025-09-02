Não foi só no Sporting. Athletic falha inscrição de Laporte

O fracasso do Sporting em inscrever Jota Silva nos últimos instantes do mercado foi um dos principais destaques do último dia de transferências em Portugal, mas não foi exclusivo aos leões. Em Espanha, o mesmo aconteceu ao Athletic Bilbau.

O caso tem muitas semelhanças ao de Sporting e Jota Silva, dado que Laporte esteve também quase o verão inteiro a ser dado como certo nos bascos.

De acordo com o jornal "Marca", os sauditas do Al-Nassr não enviaram a documentação a tempo para que o Athletic conseguisse inscrever o defesa de 31 anos.

Laporte, campeões europeu no ano passado, pretendia regressar ao Athletic, clube onde terminou a formação e no qual fez cinco épocas e meia na equipa principal antes de se mudar para o Manchester City.

O defesa custou 65 milhões aos "citizens" e venceu cinco Premier League entre 2018 e 2023 antes de se mudar para a Arábia Saudita. Jogou no Al-Nassr nas últimas duas épocas.

Laporte tinha mais um ano de contrato com os sauditas com um salário anual de 25 milhões de euros e estava a postos para assinar uma ligação de três épocas aos bascos que vão jogar Liga dos Campeões esta época.

O Sporting ia pagar 4,5 milhões de euros ao Forest, com opção de compra em 2026 por 15,5 milhões, pelo empréstimo do ex-Vitória de Guimarães. Uma operação que podia chegar a um total de 20 milhões.

A papelada foi registada na FIFA, mas a inscrição no sistema português foi feita para lá da meia-noite, pelo que o negócio caiu. O Sporting não tinha chegado a desembolsar o valor acordado com os ingleses.