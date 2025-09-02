Regresso durou um ano. Gundogan deixa City e ruma à Turquia

İlkay Gündogan foi anunciado como reforço do último dia de mercado do Galatasaray, deixando o Manchester City após um regresso de um ano.

Os últimos três anos têm sido uma montanha russa para o internacional alemão. No verão de 2023, o médio rumou ao Barcelona depois de sete épocas de enorme sucesso em Inglaterra, no Manchester City.

A passagem pela Catalunha rendeu cinco golos e 14 assistências, mas regressou no verão seguinte ao City. Foi titular a maior parte da temporada, mas a reconstrução do plantel dos "citizens" tiraram-lhe espaço esta temporada.

Pelo terceiro verão seguido, Gundogan muda de clube e vai jogar na Turquia pela primeira vez, de onde os pais são naturais.

Gundogan cresceu na Alemanha, foi formado no Bochum, jogou no Nuremberga e Dortmund antes da mudança para Inglaterra.

Reforça agora o plantel de estrelas do Galatasaray, que conta também com Davinson Sánchez, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Leroy Sané e Victor Oshimen.

Assina por duas épocas, com um salário público anunciado pelo clube de 4,5 milhões de euros líquidos por temporada.