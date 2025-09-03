Jovem da formação do Lyon detido por suspeita de homicídio

Um jovem de 13 anos, pertencente à formação do Lyon, foi detido naquela cidade de França, no domingo, por suspeitas de ter esfaqueado mortalmente outro adolescente, de 16, que não era colega de equipa.

Segundo a imprensa francesa, os factos tiveram lugar no domingo, pelas 22h30, no bairro de Montessuy, em Caluire-et-Cuire, nos subúrbios de Lyon. A vítima estaria com três amigos, quando foram ameaçados com uma faca. Tentaram fugir, mas a vítima foi esfaqueada no peito.

O jovem, que era conhecido como Chem Z, foi socorrido e transportado para o hospital, onde viria a morrer durante a noite.

De acordo com o jornal "Le Progrès", o ataque deveu-se a uma discussão entre a vítima e o suspeito, que já foi detido. Encontra-se sob custódia policial, enquanto a polícia francesa investiga o ocorrido.