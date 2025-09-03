Renato Paiva despedido do Fortaleza ao fim de dez jogos

03 set, 2025 - 09:05 • Inês Braga Sampaio
Renato Paiva só durou dez jogos no comando técnico do Fortaleza.
No X, antigo Twitter, na madrugada desta quarta-feira, clube brasileiro comunica a saída do treinador português, de 55 anos, juntamente com os seus adjuntos. O Fortaleza "agradece os serviços prestados".
Renato Paiva começou a época no Botafogo, vigente campeão brasileiro, mas foi demitido após a eliminação do Mundial de Clubes.
Uma saída que "ninguém entendeu", disse na altura o técnico, em entrevista à Renascença. Rumou ao Fortaleza somente 18 dias depois, contudo, só somou uma vitória em dez jogos, dos quais perdeu cinco.
A "gota de água" para a direção do clube foi a derrota com o Internacional de Porto Alegre, por 2-1, na segunda-feira. Paiva deixa o Fortaleza no penúltimo lugar do Brasileirão, com 15 pontos em 21 jornadas.