Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Brasil

Renato Paiva despedido do Fortaleza ao fim de dez jogos

03 set, 2025 - 09:05 • Inês Braga Sampaio

Treinador português só somou uma vitória em dez jogos, dos quais perdeu cinco. Deixa o Fortaleza em penúltimo.

A+ / A-

Renato Paiva só durou dez jogos no comando técnico do Fortaleza.

No X, antigo Twitter, na madrugada desta quarta-feira, clube brasileiro comunica a saída do treinador português, de 55 anos, juntamente com os seus adjuntos. O Fortaleza "agradece os serviços prestados".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Renato Paiva começou a época no Botafogo, vigente campeão brasileiro, mas foi demitido após a eliminação do Mundial de Clubes.

Uma saída que "ninguém entendeu", disse na altura o técnico, em entrevista à Renascença. Rumou ao Fortaleza somente 18 dias depois, contudo, só somou uma vitória em dez jogos, dos quais perdeu cinco.

A "gota de água" para a direção do clube foi a derrota com o Internacional de Porto Alegre, por 2-1, na segunda-feira. Paiva deixa o Fortaleza no penúltimo lugar do Brasileirão, com 15 pontos em 21 jornadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 02 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda