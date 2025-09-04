Menu
Jota Silva está fora da lista do Nottingham Forest para a Liga Europa

04 set, 2025 - 12:12 • Inês Braga Sampaio , Rui Viegas

Avançado internacional português falhou transferência para o Sporting, mas o mercado continua aberto em vários países.

A+ / A-

Jota Silva não integra a lista de jogadores inscritos pelo Nottingham Forest para a fase regular da Liga Europa.

O clube inglês divulgou esta quinta-feira a lista enviada à UEFA, sem o nome do avançado internacional português, de 26 anos, cuja transferência para o Sporting falhou no último dia do mercado de verão.

Um indicador de que Jota está mesmo na porta de saída. O mercado português já fechou, no entanto, continua aberto em vários países, entre eles Sérvia, Israel, Rússia, Grécia, México, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar. Bola Branca sabe que a Turquia não é hipótese.

Além de Jota Silva, destacam-se as ausências do defesa/médio ucraniano Oleksandr Zinchenko, reforço de verão, e do avançado nigeriano Taiwo Awoniyi.

Contam-se entre os eleitos velhos conhecidos do futebol português: Willy Boly, antigo jogador de FC Porto e Sporting de Braga, e Morato, ex-Benfica.

O Nottingham Forest é adversário, precisamente, do Porto (casa) e do Braga (fora) na fase de liga da Liga Europa, além de Midtjylland, Malmö, Ferencváros, Utrecht, Sturm Graz e Bétis.

