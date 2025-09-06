Atenção, Portugal. Hungria empata na Irlanda

06 set, 2025 - 22:02
A Irlanda e a Hungria empataram 2-2 na primeira jornada do Grupo F de qualificação para o Mundial 2026. É o mesmo grupo de Portugal.
A equipa visitante entrou melhor e fez dois golos, aos 2 e aos 15 minutos, por Barnabás Varga e Roland Sallai.
Na segunda parte, os irlandeses reagiram com tentos de Evan Ferguson e Adam Idah, este já no tempo de descontos.
Nota para a expulsão de Sallai, da Hungria.
De recordar que Portugal goleou a Arménia, fora, por 5-0.
Na próxima jornada do Grupo F, na próxima terça-feira, a Hungria vai receber Portugal e a Irlanda vai até à Arménia.