  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Mundial 2026

Atenção, Portugal. Hungria empata na Irlanda

06 set, 2025 - 22:02

Partida teve quatro golos. Próxima jornada é na terça-feira.

A Irlanda e a Hungria empataram 2-2 na primeira jornada do Grupo F de qualificação para o Mundial 2026. É o mesmo grupo de Portugal.

A equipa visitante entrou melhor e fez dois golos, aos 2 e aos 15 minutos, por Barnabás Varga e Roland Sallai.

Na segunda parte, os irlandeses reagiram com tentos de Evan Ferguson e Adam Idah, este já no tempo de descontos.

Nota para a expulsão de Sallai, da Hungria.

De recordar que Portugal goleou a Arménia, fora, por 5-0.

Na próxima jornada do Grupo F, na próxima terça-feira, a Hungria vai receber Portugal e a Irlanda vai até à Arménia.

