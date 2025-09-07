Ex-jogador do Sporting pendura as botas

07 set, 2025 - 22:52
O defesa Cristiano Piccini, ex-Sporting, anunciou este domingo o final da carreira de futebolista.
Aos 32 anos, o lateral direito escreveu um texto de despedida e queixa-se do joelho: "O teu joelho far-te-á conhecer o inferno. Verás contratos desaparecer..."
O jogador atuou em vários clubes: Fiorentina, Carrarese, Spezia, Livorno, Betis, Sporting, Valencia, Atalanta, Estrela Vermelha, Magdeburgo, Sampdoria, Atlético San Luis e Yverdon.
De leão ao peito foram 40 jogos, fez duas assistências e conquistou uma Taça da Liga.
Piccini representou a seleção italiana por três ocasiões.
“A vida é muito mais do que uma carreira”, escreveu também.