  Bola Branca 18h17
  • 08 set, 2025
Itália

Ex-jogador do Sporting pendura as botas

07 set, 2025 - 22:52

Piccini foi defesa direito dos leões em 2017.

O defesa Cristiano Piccini, ex-Sporting, anunciou este domingo o final da carreira de futebolista.

Aos 32 anos, o lateral direito escreveu um texto de despedida e queixa-se do joelho: "O teu joelho far-te-á conhecer o inferno. Verás contratos desaparecer..."

O jogador atuou em vários clubes: Fiorentina, Carrarese, Spezia, Livorno, Betis, Sporting, Valencia, Atalanta, Estrela Vermelha, Magdeburgo, Sampdoria, Atlético San Luis e Yverdon.

De leão ao peito foram 40 jogos, fez duas assistências e conquistou uma Taça da Liga.

Piccini representou a seleção italiana por três ocasiões.

“A vida é muito mais do que uma carreira”, escreveu também.

  08 set, 2025
  • 08 set, 2025
