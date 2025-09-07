Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mercado de transferências

FC Porto pediu 45 milhões de euros por Diogo Costa ao Galatasaray

07 set, 2025 - 16:17

A revelação é do próprio treinador do clube turco, que mostrou todas as “cartas” em relação a um eventual negócio para a baliza.

A+ / A-

O treinador do Galatasaray, Okan Buruk, admite que o clube esteve interessado na contratação do guarda-redes Diogo Costa.

No entanto, Buruk confirma que não foi possível ultrapassar as exigências do FC Porto durante o mercado de transferências.

Em declarações ao canal Now, da Turquia, o técnico disse que os dragões “pediram 45 milhões de euros por Diogo Costa".

O treinador foi ainda mais longe e revelou todos os nomes que estavam na lista de possíveis reforços: "Donnarumma poderia ter ficado sem clube. Lammens estava na nossa agenda. Martínez estava disponível. Escolhemos um guarda-redes importante entre 5 ou 6 guarda-redes. A maior vantagem de Ugurcan Çakir é que é capaz de lidar com qualquer tipo de pressão com muita facilidade."

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas