FC Porto pediu 45 milhões de euros por Diogo Costa ao Galatasaray

07 set, 2025 - 16:17
O treinador do Galatasaray, Okan Buruk, admite que o clube esteve interessado na contratação do guarda-redes Diogo Costa.
No entanto, Buruk confirma que não foi possível ultrapassar as exigências do FC Porto durante o mercado de transferências.
Em declarações ao canal Now, da Turquia, o técnico disse que os dragões “pediram 45 milhões de euros por Diogo Costa".
O treinador foi ainda mais longe e revelou todos os nomes que estavam na lista de possíveis reforços: "Donnarumma poderia ter ficado sem clube. Lammens estava na nossa agenda. Martínez estava disponível. Escolhemos um guarda-redes importante entre 5 ou 6 guarda-redes. A maior vantagem de Ugurcan Çakir é que é capaz de lidar com qualquer tipo de pressão com muita facilidade."