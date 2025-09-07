Já há árbitro para o Hungria - Portugal

07 set, 2025 - 18:26
O belga Erik Lambrechts vai arbitrar o jogo entre Hungria e Portugal, na terça-feira, da segunda jornada do Grupo F de qualificação europeia para o Mundial 2026, divulgou este domingo a UEFA.
Lambrechts, de 40 anos, é árbitro internacional desde 2014, mas vai pela primeira vez apitar um encontro da seleção portuguesa.
Em Budapeste, o juiz nascido em Leuven vai ter como auxiliares os compatriotas Jo de Weirdt e Kevin Monteny e o também belga Jasper Vergoote como quarto arbitro.
O Hungria-Portugal está agendado para as 19h45, na Puskás Arena.
Na estreia na qualificação, a seleção lusa foi à Arménia golear por 5-0, enquanto os húngaros empataram (2-2) na Irlanda.