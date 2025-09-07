Menu
Mercado de transferências

Kimpembe deixa PSG e vai jogar no Qatar

07 set, 2025 - 18:10

Jogador esteve 20 anos nos parisienses.

A+ / A-

O defesa central Presnel Kimpembe deixa o PSG depois de 20 anos no clube.

O internacional gaulês chegou com 10 anos e sai agora a caminho do Qatar Sports Club.

Os parisienses lembram que Kimpembe se estreou pela equipa principal a 17 de outubro de 2014 e foi capitão várias vezes.

Uma lesão grave (rutura do tendão de Aquiles) afastou-o dos relvados quase dois anos.

O presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, disse que “Kimpembe é um exemplo fantástico para os jovens jogadores da nossa Academia e fará sempre parte da família do PSG. Desejamos-lhe muito sucesso para o futuro e para a sua próxima aventura”.

