  • Bola Branca 18h17
  • 08 set, 2025
Mundial 2026

Países Baixos e Polónia vencem, Espanha goleia

07 set, 2025 - 22:05

Vários grupos estiveram em ação este domingo.

A Polónia, com Bednarek e Kiwior no onze, venceu a Finlândia, por 3-1, na quinta jornada de qualificação para o Mundial 2026.

Os golos polacos foram apontados por Matty Cash, Lewandowski e Kaminski.

A Finlândia só conseguiu reduzir, já perto do final, por Kallman.

Com este resultado, a Polónia sobe ao segundo lugar do grupo, com 10 pontos. A Finlândia é terceira, com sete.

No outro jogo do grupo, os Países Baixos foram à Lituânia vencer por 3-2.

A seleção laranja entrou melhor e marcou por Memphis Depay e Timber.

A Lituânia reagiu e chegou à igualdade com golos de Gineitis e Girdvainis, ainda na primeira parte.

O tento da vitória, aos 63 minutos, foi marcado por Depay, que, assim, se tornou no melhor marcador da história da seleção neerlandesa, com 52 golos, ultrapassando Van Persie.

Os Países Baixos lideram o grupo, com 10 pontos e menos um jogo. A Lituânia está em quarto, com três.

Entretanto, a Espanha goleou a Turquia por 6-0. Pedri bisou, Merino fez hat-trick e Ferran Torres fez o sexto golo da noite.

Espanha lidera o Grupo E da fase europeia de qualificação para o Mundial com seis pontos, em dois jogos. Logo a seguir surgem a Turquia e a Geórgia, que este domingo derrotou a Bulgária (3-0), ambas com três pontos.

Alemanha e Bélgica também venceram este domingo.

