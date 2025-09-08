Fernando Santos demitido da seleção do Azerbaijão

O treinador português Fernando Santos foi demitido, esta segunda-feira, do cargo de selecionador do Azerbaijão.

O técnico que venceu o Campeonato da Europa com Portugal em 2016 teve um regresso ao futebol de seleções infeliz com os azeris, não tendo vencido qualquer jogo nos dez orientados.

A gota de água foi a goleada sofrida na Islândia, por 5-0, na primeira jornada da ronda de apuramento para o Mundial 2026, já depois de ter sido despromovido ao quarto escalão da Liga das Nações, tendo somado apenas um ponto num grupo com Suécia, Eslováquia e Estónia.

A saída já estava antecipada depois do secretário-geral da federação azeri ter afirmado que o país "não precisa de um futebol tão cobarde", explicando que estaria à espera que o português apresentasse a demissão.

Numa nota citada no jornal "Record", Fernando Santos agradeceu o convite da federação e a hospitalidade do povo do Azerbaijão, explicando que o objetivo que lhe foi proposto foi "reformular as bases do futebol do país sob o ponto de vista técnico e infra-estrutural, passando pelos quadros competitivos e pela formação, com vista a apresentar uma equipa competitiva na fase de qualificação para o Euro 2028."

"Apresentei, com as devidas adaptações, um plano abrangente, em setembro de 2024, à semelhança de outros projectos que elaborei em federações onde trabalhei. Espero que esse projecto possa vir a ser útil à AFFA e que motive o investimento necessário para criar e desenvolver talentos futebolísticos que possibilitem melhores resultados no futuro. Desejo a todos as maiores felicidades", pode ler-se.

Desde que deixou Portugal, após o Mundial do Qatar, Fernando Santos teve uma breve passagem pela seleção da Polónia, treinou os turcos do Besiktas durante 16 jogos e assumiu a seleção do Azerbaijão no ano passado.

A carreira de Fernando Santos arrancou ainda na década de 80, no Estoril Praia. Treinou ainda o Estrela da Amadora, FC Porto, AEK de Atenas, Panathinaikos, Sporting, Bernfica, PAOK e a seleção grega até ter assumido Portugal em 2014.