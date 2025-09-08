Otávio muda de clube na Arábia Saudita para o Al-Qadsiah

O internacional português Otávio vai trocar de clube na Arábia Saudita e assinará pelo Al-Qadsiah.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, o médio de 30 anos já tem tudo acordado para deixar o Al-Nassr.

Otávio perdeu espaço com a chegada do treinador português Jorge Jesus, que revelou publicamente que pretendia um extremo mais clássico, de velocidade, perfil no qual o português não se enquadra.

O médio não tem qualquer jogo somado esta época, depois de ter marcado 12 golos e registado 15 assistências nas últimas duas épocas pelos sauditas, em 84 jogos disputados. O Al-Nassr pagou 60 milhões de euros ao FC Porto para comprar Otávio no verão de 2023, depois de nove temporadas ligado ao FC Porto.

O Al-Qadsiah não é um dos clubes detidos pelo fundo de investimento saudita, mas o dono do clube é a Aramco, a empresa pública que gere as reservas de petróleo e gás natural do país.

Otávio naturalizou-se português e soma 22 internacionalizações, tendo estado na fase final do Mundial 2022, no Qatar.