Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 08 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tunísia é a 18.ª seleção apurada para o Mundial 2026

08 set, 2025 - 18:59 • Inês Braga Sampaio com Lusa

Confira todas as equipas já qualificadas para o torneio, que se realizará em 2026, em México, Estados Unidos e Canadá.

A+ / A-

A Tunísia qualificou-se esta segunda-feira para a fase final do Mundial 2026, ao vencer a Guiné Equatorial por 1-0, na oitava jornada do Grupo H de qualificação africana, tornando-se na 18.ª equipa com presença confirmada no torneio.

Em Malabo, o médio Mohamed Ben Romdhane, dos egípcios do Al Ahly, marcou o único golo da partida, já aos 90+4 minutos, assegurando o apuramento.

Os tunisinos garantiram a sétima presença num Mundial, a terceira consecutiva, e vão marcar presença na competição que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, em 2026. Também estiveram presentes em 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022, mas nunca conseguiram superar a fase de grupos. Depois de Marrocos, são a segunda seleção africana a assegurar o apuramento.

Com este triunfo, a Tunísia chegou aos 22 pontos e garantiu o primeiro lugar do grupo, que assegura a qualificação direta, com um registo de sete vitórias e um empate, com 13 golos marcados e zero sofridos.

Europa (16 vagas):

  • Nenhuma equipa, ainda, apurada

América do Norte, Central e Caraíbas (seis):

  • Canadá (anfitrião)
  • Estados Unidos (anfitrião)
  • México (anfitrião)

América do Sul (seis):

  • Argentina
  • Brasil
  • Equador
  • Colômbia
  • Uruguai
  • Paraguai

África (nove):

  • Marrocos
  • Tunísia

Ásia (oito):

  • Austrália
  • Coreia do Sul
  • Irão
  • Japão
  • Jordânia
  • Uzbequistão

Oceânia (uma):

  • Nova Zelândia
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 08 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas