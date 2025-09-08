Tunísia é a 18.ª seleção apurada para o Mundial 2026

A Tunísia qualificou-se esta segunda-feira para a fase final do Mundial 2026, ao vencer a Guiné Equatorial por 1-0, na oitava jornada do Grupo H de qualificação africana, tornando-se na 18.ª equipa com presença confirmada no torneio.

Em Malabo, o médio Mohamed Ben Romdhane, dos egípcios do Al Ahly, marcou o único golo da partida, já aos 90+4 minutos, assegurando o apuramento.

Os tunisinos garantiram a sétima presença num Mundial, a terceira consecutiva, e vão marcar presença na competição que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, em 2026. Também estiveram presentes em 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022, mas nunca conseguiram superar a fase de grupos. Depois de Marrocos, são a segunda seleção africana a assegurar o apuramento.

Com este triunfo, a Tunísia chegou aos 22 pontos e garantiu o primeiro lugar do grupo, que assegura a qualificação direta, com um registo de sete vitórias e um empate, com 13 golos marcados e zero sofridos.

Europa (16 vagas):

Nenhuma equipa, ainda, apurada

América do Norte, Central e Caraíbas (seis):

Canadá (anfitrião)

Estados Unidos (anfitrião)

México (anfitrião)

América do Sul (seis):

Argentina

Brasil

Equador

Colômbia

Uruguai

Paraguai

África (nove):

Marrocos

Tunísia

Ásia (oito):

Austrália

Coreia do Sul

Irão

Japão

Jordânia

Uzbequistão

Oceânia (uma):

