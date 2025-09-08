Yamal perdeu o passaporte na Turquia, depois da vitória de Espanha

08 set, 2025 - 15:16 • Redação
Foi depois de ter deixado o estádio — onde a Espanha venceu a Turquia, este domingo, por 0-6 no apuramento para o Mundial 2026 , que Lamine Yamal percebeu que algo não estava bem. O momento foi captado em vídeo por Emir, um repórter do canal Beyaz Futbol, e acabou partilhado na rede social x.
O extremo do Barcelona terá perdido o passaporte, segundo a descrição do jornalista que estava no local. No vídeo, vê-se a sensação do futebol espanhol a procurar o documento nos bolsos e nas malas de viagem. Apesar dos esforços, o documento não apareceu e Yamal teve de regressar aos balneários para tentar encontrá-lo. Sem sucesso.
"Lamine Yamal perdeu o passaporte. Depois do jogo, o jogador procurou o documento durante bastante tempo, regressou ao balneário e também o procurou ali. Acabou por sair do estádio sem o encontrar", escreveu Emir na publicação.
Já segundo a rádio espanhola Marca, foram feitas todas as diligências necessárias para que o extremo pudesse regressar a casa com o resto da seleção espanhola.
Sem passaporte, Yamal poderia ser impedido de sair da Turquia, e eventualmente falhar o jogo de domingo do Barcelona contra o Valencia — o que, ao que tudo indica, já não será um problema.