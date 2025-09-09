Menu
Ange Postecoglou é o sucessor de Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest

09 set, 2025 - 13:33 • Inês Braga Sampaio

Treinador australiano, de 60 anos, acabou com a seca de 17 anos do Tottenham sem títulos. Pega no Forest no décimo lugar.

A+ / A-

Está encontrado o sucessor de Nuno Espírito Santo, demitido esta terça-feira, no Nottingham Forest. Trata-se do australiano Ange Postecoglou, que estava sem clube desde que deixou o Tottenham no verão.

Postecoglou, de 60 anos, esteve nos Spurs por duas épocas. Conquistou a Liga Europa na temporada passada, acabando com uma seca de títulos do clube do norte de Londres que durava há 17 anos.

Nuno Espírito Santo terminou a Premier League no sétimo lugar, na última época, e devolveu o Nottingham Forest às competições europeias 40 anos depois. No entanto, o início desta temporada, só com uma vitória em três jornadas do campeonato, ditou a sua saída.

Postecoglou pega no Forest no décimo posto da Premier League, com quatro pontos em três jogos, fruto de uma vitória e um empate.

Com longa experiência no futebol australiano, em que chegou até a orientar a seleção local, Postecoglou passou também pelo Japão antes de rumar à Europa, em 2021. Depois de dois anos no Celtic, da Escócia, esteve outras duas temporadas no Tottenham.

