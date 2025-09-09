Menu
Benfica. Dedic lesiona-se na seleção

09 set, 2025 - 23:12

Jogador vai ser reavaliado nas próximas horas.

A+ / A-

O defesa direito do Benfica, Amar Dedic, lesionou-se na derrota (1-2) da Bósnia Herzegovina contra a Áustria.

O lateral saiu pelo seu pé, mas com queixas no joelho direito e sempre acompanhado pela equipa médica da seleção.

O selecionador bósnio, Sergej Barbarez, admite que o defesa ficou preocupado: "Ficámos incomodados com a lesão de Dedic. Está numa forma fantástica, mas na primeira parte deu a entender que estava lesionado. Levou uma pancada no joelho e sentiu a zona instável. Ele pensa que pode ser algo pior. Vamos esperar pelos exames médicos quando voltar a Lisboa".

O jogador, que assistiu para o golo da Bósnia, é esperado esta quarta-feira no Seixal para ser reavaliado pelos encarnados.

Dedic já estava fora da próxima partidas das águias depois de ter sido expulso no último jogo do campeonato.

