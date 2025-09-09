Cabo Verde perto de qualificação inédita

Um golo solitário de Dailon Livramento aproximou Cabo Verde de uma inédita presença no Mundial 2026, ao garantir o triunfo na receção aos Camarões (1-0), reforçando a liderança do Grupo D da qualificação africana.

Uma semana depois de ter sido emprestado pelos italianos do Verona ao Casa Pia, da Liga portuguesa, o avançado marcou em contra-ataque aos 54 minutos e decidiu o jogo da oitava e antepenúltima jornada de apuramento, no Estádio Nacional de Cabo Verde, na Praia.

Dailon Livramento foi um dos cinco jogadores que alinham em Portugal a integrarem as escolhas iniciais do selecionador Pedro Brito, mais conhecido por Bubista, que também apostou no guarda-redes Vozinha (D. Chaves), no médio Yannick Semedo (Farense) e nos dianteiros Telmo Arcanjo (V. Guimarães) e Jovane Cabral (Estrela Amadora) - saiu aos 52 minutos, por lesão.

Sidny Cabral (Estrela Amadora) e Stopira (Torreense) não saíram do banco de suplentes e David Moreira (Sporting B) falhou a receção aos Camarões, cinco vezes campeões africanos e recordistas naquele continente de presenças em Mundiais (oito).