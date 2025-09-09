Flamengo quer ser reconhecido como “nação” e o pedido já seguiu para a ONU

O Flamengo faz um pedido às Nações Unidas para que reconheça o clube como “a primeira nação simbólico-cultural do planeta”.

O porta-voz desta iniciativa é Zico, o histórico jogador, capitão e ídolo da “nação rubro negra”.

“Se fôssemos um país, teríamos a 36.ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira, uma mesma cultura... Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma Nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo”, diz o ex-internacional brasileiro.

Esta nação forma-se pelo “sentimento coletivo”. “Uma Nação que tem a sua música, história, heróis, costumes, tradições e, principalmente, um povo espalhado por todo o planeta”.

Uma petição já vai circulando por sócios e adeptos do clube.