  09 set, 2025
Mundial 2026

Noruega marcou 11, a Inglaterra 5 e Sudakov marcou

09 set, 2025 - 23:35

Veja todos os resultados na zona europeia de qualificação para o Mundial 2026.

Terça-feira de muitos jogos de qualificação para o Mundial 2026. Destaque para a goleada das antigas da Noruega (11-1).

Sudakov, do Benfica, marcou, Mbappé salvou os gauleses e a Inglaterra goleou a Sérvia fora de casa.

Fase de qualificação para o Mundial 2026

Grupo D

Azerbaijão 1–1 Ucrânia

França 2–1 Islândia

Grupo F

Arménia 2-1 República Irlanda

Hungria 2-3 Portugal

Grupo H

Chipre 2–2 Roménia

Bósnia-Herzegovina 1–2 Áustria

Grupo I

Noruega 11–1 Moldávia

Grupo K:

Sérvia 0–5 Inglaterra

Albânia 1–0 Letónia

