Noruega marcou 11, a Inglaterra 5 e Sudakov marcou

09 set, 2025 - 23:35
Terça-feira de muitos jogos de qualificação para o Mundial 2026. Destaque para a goleada das antigas da Noruega (11-1).
Sudakov, do Benfica, marcou, Mbappé salvou os gauleses e a Inglaterra goleou a Sérvia fora de casa.
Fase de qualificação para o Mundial 2026
Grupo D
Azerbaijão 1–1 Ucrânia
França 2–1 Islândia
Grupo F
Arménia 2-1 República Irlanda
Hungria 2-3 Portugal
Grupo H
Chipre 2–2 Roménia
Bósnia-Herzegovina 1–2 Áustria
Grupo I
Noruega 11–1 Moldávia
Grupo K:
Sérvia 0–5 Inglaterra
Albânia 1–0 Letónia