Nuno Espírito Santo demitido pelo Nottingham Forest

09 set, 2025 - 08:13 • Daniela Espírito Santo
O treinador português Nuno Espírito Santo foi demitido esta terça-feira pelo Nottingham Forest. A notícia já foi confirmada pelo clube, em comunicado.
No documento, o clube inglês agradece o contributo do português, que esteve à frente dos destinos da equipa durante 21 meses.
"O Nottingham Forest Football Clube confirma que, na sequência de circunstâncias recentes, Nuno Espírito Santo foi exonerado do cargo de treinador principal", começa por dizer o comunicado. "O clube agradece ao Nuno o seu contributo durante uma era de grande sucesso no City Ground", acrescentam, garantindo que a época passada "será sempre recordada com carinho na história do clube".
"Como alguém que desempenhou um papel fundamental no nosso sucesso na época passada, terá sempre um lugar especial na nossa viagem", termina o comunicado, citado pela BBC Sport.
Nuno Espírito Santo deixa o clube após três jogos desta temporada e nove dias depois de ter perdido em casa por 3-0 com o West Ham.
Durante os 21 meses que esteve no Nottingham Forest, Espírito Santo ajudou a equipa a evitar a despromoção, alcançou o sétimo lugar na época passada e levou a equipa até à Liga Europa. Assinou novo contrato de três anos com o clube no passado mês de junho.
O treinador, de 51 anos, já passou por clubes como Valência, FC Porto, Wolverhampton e Tottenham.