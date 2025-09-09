Relatório avisa para calor e clima extremo no Mundial 2026

O Mundial 2026 pode ser ameaçado pelo calor extremo, de acordo com um relatório da campanha "Pitches in Peril", sobre o impacto das alterações climáticas no futebol.

De acordo com o estudo, dez dos 16 estádios destacados para o Campeonato do Mundo, que se realizará no México, nos Estados Unidos e no Canadá, estão sob "risco muito alto" de stress térmico.

Surgem igualmente alertas para os Mundiais 2030 — organizado por Portugal, Espanha e Marrocos — e 2034 — na Arábia Saudita. No futuro, a FIFA pode ser forçada a organizar o torneio no inverno, sublinha a "Pitches in Peril".

Catorze dos 16 recintos do Mundial 2026 excederam os máximos de segurança, em 2025, para pelo menos três ameaças ambientais: calor extremo, chuva torrencial e cheias.

Em 13 estádios, a temperatura para as pausas para hidratação, 32 graus Celsius, já foi atingida pelo menos uma vez este verão — as temperaturas em Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami e Monterrey excederam essa marca por dois meses ou mais.

Em dez estádios, já foram excedidos, pelo menos uma vez, no verão, os 35 graus, considerados como o limite para a adaptabilidade humana ao calor extremo.

Já este verão, a FIFA foi obrigada a impor pausas para hidratação durante os jogos do Mundial de Clubes, que teve lugar nos EUA, e ar condicionado e bancos com sombra para os adeptos.

"À medida que a década avança, os riscos vão continuar a aumentar, a não ser que tomemos medidas drásticas, como deslocar competições para os meses de inverno ou para regiões mais frias", diz Piers Forster, diretor do Priestley Centre for Climate Futures, em Leeds, Inglaterra.

O relatório, de 96 páginas, urge a comunidade do futebol comprometer-se com emissões globais "net zero" até 2024 e a investir em planos credíveis para a descarbonização. Também sugere aos organizadores de torneios que criem fundos de adaptação.