Eriksen reforça Wolfsburgo

10 set, 2025 - 23:05
O médio Christian Eriksen foi, esta quarta-feira, oficializado como reforço do Wolfsburgo, como jogador livre.
O dinamarquês, ex-Manchester United, assinou até 2027.
Aos 33 anos, Eriksen estreia-se na liga alemã depois de Países Baixos (Ajax), Inglaterra (Tottenham, Brentford e Manchester United) e Itália (Inter de Milão).
“É a minha primeira experiência na Bundesliga. Estou ansioso por esta nova aventura. (…) O facto de o plantel incluir muitos rostos conhecidos da seleção dinamarquesa torna o Wolfsburgo particularmente atraente para mim”, disse.
Na última época, em Old Trafford, Eriksen esteve em 34 jogos, marcou cinco golos e fez quatro assistências.