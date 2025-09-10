Presidente da UEFA vai estar na abertura de conferência da FPF

O presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, vai estar presente na cerimónia de abertura do Football Summit 2025, em 8 de outubro, na Cidade do Futebol, em Oeiras, anunciaram esta quarta-feira os organizadores.

No evento, que se realiza de 08 a 11 de outubro, estão já confirmadas, entre outras, a diretora para o futebol da FIFA Jill Ellis, com trabalho no desenvolvimento do futebol feminino, e os selecionadores Roberto Martínez (masculino) e Francisco Neto (feminino), o ex-internacional Nani e o treinador Paulo Fonseca.

Madjer e Ricardinho, antigos melhores jogadores do mundo de futebol de praia e de futsal, respetivamente, a selecionadora feminina espanhola de futsal, Cláudia Pons, David Steinkuhl, um dos responsáveis pela comunicação do Borussia Dortmund, e o selecionador masculino de futsal do Brasil, Marquinhos Xavier, são outros dos presentes.

Também nos nomes confirmados estão Lola Romero, diretora do Atlético de Madrid feminino, Evert Verhagen, especialista sénior da UEFA em medicina e investigação antidoping, e José Maria Costa, vice-presidente da Northern Super League.

O Portugal Football Summit 2025 vai decorrer de 8 a 11 de outubro na Cidade do Futebol, em Oeiras.