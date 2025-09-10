Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Football Summit

Presidente da UEFA vai estar na abertura de conferência da FPF

10 set, 2025 - 11:58 • Lusa

O Portugal Football Summit 2025 vai decorrer de 8 a 11 de outubro na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A+ / A-

O presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, vai estar presente na cerimónia de abertura do Football Summit 2025, em 8 de outubro, na Cidade do Futebol, em Oeiras, anunciaram esta quarta-feira os organizadores.

No evento, que se realiza de 08 a 11 de outubro, estão já confirmadas, entre outras, a diretora para o futebol da FIFA Jill Ellis, com trabalho no desenvolvimento do futebol feminino, e os selecionadores Roberto Martínez (masculino) e Francisco Neto (feminino), o ex-internacional Nani e o treinador Paulo Fonseca.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Madjer e Ricardinho, antigos melhores jogadores do mundo de futebol de praia e de futsal, respetivamente, a selecionadora feminina espanhola de futsal, Cláudia Pons, David Steinkuhl, um dos responsáveis pela comunicação do Borussia Dortmund, e o selecionador masculino de futsal do Brasil, Marquinhos Xavier, são outros dos presentes.

Também nos nomes confirmados estão Lola Romero, diretora do Atlético de Madrid feminino, Evert Verhagen, especialista sénior da UEFA em medicina e investigação antidoping, e José Maria Costa, vice-presidente da Northern Super League.

O Portugal Football Summit 2025 vai decorrer de 8 a 11 de outubro na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas